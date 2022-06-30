Курган, 30 июня, 2022, 17:04 — ИА Регнум. В Кургане за получение взяток в составе организованной группы, перед судом предстанут бывший и действующий сотрудники территориального отдела государственного автодорожного надзора по Курганской области и директор центра дополнительного профессионального образования. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Иван Шилов ИА REGNUM Опасно

По данным следствия, в 2020 году инспектор автодорожного надзора находил водителей с истекающим сроком свидетельств, дающих им право на перевозку опасных грузов, которым за 15-18 тысяч рублей предлагал получить необходимый для работы документ без прохождения обучения. К своей преступной деятельности инспектор привлёк директора учебного центра, который выдавал фиктивные свидетельства. Также в состав преступной группы был привлечён секретарь экзаменационной комиссии, который обеспечивал фиктивную сдачу водителями госэкзамена на получение права перевозки опасных грузов. Выявлено девять фактов слаженной работы преступной группы.

Кроме того, с 2016 по 2020 годы инспектор автодорожного надзора получил от поднадзорных лиц взятки на 70 тысяч рублей за непривлечение к административной ответственности. Ещё следователи выявили факт, когда данный инспектор путём обмана о наличии у него полномочий на приостановление деятельности придорожного кафе получил от владельца точки общепита 30 тысяч рублей.

Установленная в ходе следствия сумма полученных обвиняемыми взяток составила более 218 тысяч рублей. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.