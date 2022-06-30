Москва, 30 июня, 2022, 17:03 — ИА Регнум. Госдума приняла в первом чтении законопроект, уточняющий отдельные сроки в рамках программы реновации жилищного фонда в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM 30 июня.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

«Главная задача — ускорить темпы реновации», — отметила депутат Госдумы Светлана Разворотнева («Единая Россия») в ходе дискуссии.

Документ разработан для поддержки строительной отрасли в условиях внешнего санкционного давления, уменьшения сроков строительства объектов федерального, регионального и местного значения и оптимизации сроков переселения граждан в рамках реализации программы реновации жилищного фонда в Москве, указали авторы.

В частности, с 30 до 20 дней сокращается срок направления собственником жилого помещения в многоквартирном доме, включенном в программу реновации, заявления о выплате равноценного возмещения в денежной форме или о предоставлении равноценного жилого помещения. В три раза — с 90 до 30 дней сокращается срок заключения гражданином договора о переходе права собственности на жилое помещение, предоставляемое взамен освобождаемого, по истечении которого уполномоченный орган получает право обратиться в суд.

Поправками в Земельный и Градостроительные кодексы предлагается увеличить с 6 до 10 лет срок принятия решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд для строительства, реконструкции объектов федерального, регионального значения или местного значения.

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