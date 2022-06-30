Вашингтон, 30 июня 2022, 17:36 — REGNUM Известный рэпер Lil Wayne (Дуэйн Майкл Картер-младший) вспомнил, как выпускал одну из первых своих пластинок под названием Tha Carter. Об этом сообщил портал HipHopDX 30 июля.
По словам музыканта, он испытывал сильное волнение перед выходом этого альбома в 2004 году: «18 лет назад я понятия не имел, что вы думаете об этом альбоме, и я беспокоился о том, какая судьба его ждёт, но я никогда не сомневался в том, что выложу его». Стоит отметить, что за свою карьеру Lil Wayne опубликовал 14 студийных альбомов.
Напомним, Lil Wayne начал музыкальную деятельность в возрасте 9 лет, когда присоединился к лейблу Cash Money. На текущий момент он является одним из самых продаваемых хип-хоп-артистов в истории.
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