Вашингтон, 30 июня, 2022, 17:36 — ИА Регнум. Известный рэпер Lil Wayne (Дуэйн Майкл Картер-младший) вспомнил, как выпускал одну из первых своих пластинок под названием Tha Carter. Об этом сообщил портал HipHopDX 30 июля.

Лил Уэйн (Lil Wayne)

По словам музыканта, он испытывал сильное волнение перед выходом этого альбома в 2004 году: «18 лет назад я понятия не имел, что вы думаете об этом альбоме, и я беспокоился о том, какая судьба его ждёт, но я никогда не сомневался в том, что выложу его». Стоит отметить, что за свою карьеру Lil Wayne опубликовал 14 студийных альбомов.

Напомним, Lil Wayne начал музыкальную деятельность в возрасте 9 лет, когда присоединился к лейблу Cash Money. На текущий момент он является одним из самых продаваемых хип-хоп-артистов в истории.