Салехард, 30 июня, 2022, 21:17 — ИА Регнум. Девять регионов России вошли в проект «Арктический вызов», в том числе и Ямало-Ненецкий автономный округ. Проект реализуется Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики совместно с Агентством стратегических инициатив (АСИ) при поддержке Минвостокразвития России. Об этом сообщает пресс-служба правительства ЯНАО.

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15 региональных вакансий органов исполнительной власти и органов местного самоуправления представил Ямал для участия в проекте.

«Арктический вызов» — кадровый проект, основной задачей которого является поиск и привлечение квалифицированных кадров для дальнейшего трудоустройства в системе государственного и муниципального управления, а также на ключевых производствах.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что проект, направленный на поиск, привлечение и сопровождение квалифицированных кадров запустят в Мурманской области.