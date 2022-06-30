Старый Оскол, Белгородская область, , 17:06 — REGNUM Мужчину, пытавшегося сбыть огнестрельное оружие, задержали бойцы спецназа в Старом Осколе Белгородской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 30 июня в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

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Местный житель намеревался продать два автомата Калашникова, пригодных для стрельбы боевыми патронами. В его квартире оперативники УФСБ также изъяли другие образцы автоматического оружия, переделанные кустарным способом, а также боеприпасы и основные части к ним.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело, известно, что он был участником преступной группы. До суда подозреваемого заключили под стражу, добавила официальный представитель УФСБ региона Оксана Ищенко.