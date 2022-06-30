Мадрид, , 17:10 — REGNUM Администрация Белого дома готова выделить киевскому режиму более $800 млн на оружие, включая системы противовоздушной обороны (ПВО), а также боеприпасы для комплексов реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems). Об этом 30 июня сообщил президент США Джо Байден во время встречи с журналистами.

США — Украина, деньги Иван Юдинцев © ИА REGNUM

«С тех пор, как я вступил в должность, мы предоставили Украине почти $7 млрд на системы безопасности. В ближайшие несколько дней мы намерены выделить более 800 млн на новую, современную западную систему ПВО для Украины, больше артиллерии и снарядов, контрбатарейные радары, дополнительные боеприпасы для РСЗО HIMARS, которые мы уже передали Украине», — сказал Байден, выступая на пресс-конференции в Мадриде, и добавил, что «больше HIMARS поступит из других стран».

Как ранее сообщал заместитель директора департамента Северной Америки МИД РФ Сергей Кошелев, Россия имеет полное право считать законными целями для ударов транспорт США и НАТО, следующий с оружием по территории Украины.

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