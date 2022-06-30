Москва, 30 июня, 2022, 17:01 — ИА Регнум. Госдума приняла во втором, основном чтении законопроект с поправками в Налоговый кодекс, которыми из выручки «Газпрома» изымается 416 млрд рублей, передает корреспондент ИА REGNUM 30 июня.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

Согласно документу, сумма налога, исчисленная налогоплательщиками, являющимися организациями-собственниками объектов Единой системы газоснабжения, за налоговый период, начало которого приходится на период с 1 сентября по 30 ноября 2022 года включительно, при добыче газа горючего природного по совокупности всех участков недр, лицензия на пользование которыми выдана таким организациям увеличивается на величину 416 000, выраженную в миллионах рублей.

«Здесь идет изменение уплаты НДПИ, который, по существу, позволяет сегодня из той выручки, которую получает «Газпром» в связи с увеличением серьезным цены на газ, взять в бюджет 416 млрд рублей. Они сейчас очень нужны реально», — сказал в ходе пленарного заседания председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия»).

«Газпром» за осень заплатит в бюджет дополнительно 1,248 трлн рублей налогов, уточнили в комитете Госдумы. Все эти налоговые платежи компании почти совпадут с размером дивидендов в 1,244 трлн рублей, которые монополист планировал выплатить по итогам 2021 года.

Третье чтение законопроекта ожидается 5 июля.