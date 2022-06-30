Лондон, , 16:56 — REGNUM Время Лисичанской группировки украинских боевиков тает на глазах, российские войска возьмут город в течение ближайших дней, сообщает 30 июня британский телеканал Sky News.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

В телеэфир был выпущен специальный репортаж под названием «Дни Лисичанска сочтены».

Его автор, специальный корреспондент Sky News Алекс Кроуфорд, заявил, что украинские войска сметены из Северодонецка, а теперь не имеют никаких шансов отстоять Лисичанск перед лицом «российской военной кувалды».

«Мы видели, как измотанные украинские войска отступали со своих позиций. Несомненно, что полный захват города — это вопрос нескольких дней, вскоре российским войскам удастся окружить его, отрезать и взять под полный контроль», — сообщил корреспондент Sky News.

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