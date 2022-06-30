Тбилиси, 1 июля, 2022, 00:32 — ИА Регнум. Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что правящую партию «Грузинская мечта» поддерживает миллион человек, и обвинил оппозицию в сильной поляризации общества, сообщает 30 июня грузинский телеканал «Мтавари архи».

Parliament.ge Шалва Папуашвили

«Оппозиция, которая сама хочет довести ситуацию до пика поляризации, объявив требование отставки правительства и создания правительства без демократической легитимности, удивлена тем, что есть поляризация и из-за этого у неё могут возникнуть конфликты с гражданами. Когда оппозиция сама ставит себя на пик поляризации, а затем удивляется, что из-за этой поляризации у нее возникает конфликт с гражданами, это парадоксально. … Миллион человек поддерживают «Грузинскую мечту». О каком соглашении идёт речь, когда они хотят добиться смены правительства путем протеста», — сказал Папуашвили.

Напомним, что за последние несколько дней в разных городах Грузии произошли столкновения между оппозиционерами и активистами правящей партии.