Мадрид, , 16:53 — REGNUM Американские истребители F-16, запрашиваемые Турцией, должны быть ей проданы, причём в модернизированном виде, сообщил 30 июня журналистам президент США Джо Байден.

Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По итогам саммита НАТО в испанской столице американский лидер ответил журналистам на ряд вопросов, включая вопрос о продаже Анкере военных самолётов.

Джо Байден «Нам следует продать им F-16 и также модернизировать эти самолёты. Не в наших интересах не делать этого».

Добавим, что на саммите Байден лично встретился с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.

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Стоит также привести существующее мнение о том, что американцы подкупили Эрдогана, чтобы он согласился снять вето с вопроса вступления Финляндии и Швеции в НАТО.

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