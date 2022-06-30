Байден заявил, что Турция обязательно должна получить самолёты F-16
Мадрид, 30 июня, 2022, 16:53 — ИА Регнум. Американские истребители F-16, запрашиваемые Турцией, должны быть ей проданы, причём в модернизированном виде, сообщил 30 июня журналистам президент США Джо Байден.
Александр Горбаруков ИА REGNUM
Байден
По итогам саммита НАТО в испанской столице американский лидер ответил журналистам на ряд вопросов, включая вопрос о продаже Анкере военных самолётов.
«Нам следует продать им F-16 и также модернизировать эти самолёты. Не в наших интересах не делать этого».
Добавим, что на саммите Байден лично встретился с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.
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Стоит также привести существующее мнение о том, что американцы подкупили Эрдогана, чтобы он согласился снять вето с вопроса вступления Финляндии и Швеции в НАТО.