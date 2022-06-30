Белгород, 30 июня, 2022, 16:54 — ИА Регнум. В мошенничестве с использованием своего служебного положения подозревают сотрудницу одного из дошкольных учреждений Белгородской области, сообщила корреспонденту ИА REGNUM 30 июня официальный представитель УФСБ Оксана Ищенко.

Sledcom.ru Уголовное дело

Оперативники установили, что женщина длительное время получала заработную плату сотрудников, оформленных на работу фиктивно. Являясь должностным лицом, она подготовила поддельные документы и предоставила их в бухгалтерию районного управления образования, а деньги с банковских карт лжесотрудников сада тратила на собственные нужды.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело о мошенничестве.