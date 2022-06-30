Москва, 30 июня, 2022, 16:51 — ИА Регнум. С момента запуска сайта poisk-mariupol.ru волонтеры «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтерской Роты Боевого Братства» помогли найти более 2,5 тысяч пропавших на территории Мариуполя людей. Всего поступило более 12 тысяч заявок на поиск родственников. За три месяца добровольцы организовали более 200 детских досуговых мероприятий, обеспечили более 30 тысяч людей продуктовыми наборами, доставили более 100 посылок жителям Донбасса от родственников из России. На данный момент наши добровольческие лагеря развернуты в Мариуполе и Купянске Харьковской области. Об этом сообщил Председатель «Молодой Гвардии Единой России» Антон Демидов.

МГЕР Волонтерская работа МГЕР и Волонтерской роты в Мариуполе

«Сегодня ровно три месяца с момента, когда наши волонтеры приступили к работе на Донбассе. Совсем недавно волонтерский лагерь развернули в Купянске Харьковской области. В Мариуполе за время работы сайта poisk-mariupol.ru нам удалось найти более 2,5 тысяч пропавших людей, с которыми не могли связаться родственники. Большое внимание традиционно уделяем работе с детьми и оказанию гуманитарной помощи. За три месяца мы организовали более 200 детских досуговых мероприятий, обеспечили более 30 тысяч людей продуктовыми наборами. Кроме того, к нам обращается много людей из России, которые просят помочь передать вещи и лекарства родственникам на Донбасс и освобожденные территории. Нам удалось доставить более 100 посылок. Отмечу успешную работу волонтерского центра «Молодой Гвардии» и «Волонтерской Роты», где добровольцы проходят обучение перед отправкой на освобождённые территории», — сказал Антон Демидов.

Как ранее сообщал ИА REGNUM, с 30 марта на территории ДНР постоянно находится отряд добровольцев «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтерской Роты Боевого Братства». 26 мая «Молодая Гвардия» и «Волонтерская Рота» открыли центр обучения волонтеров для работы на Донбассе и освобожденных территориях. Обучение проводят добровольцы, имеющие опыт оказания помощи в ЛДНР, а также специалисты в области медицины, психологии и физической подготовки. 17 июня добровольцы «Молодой Гвардии» и «Волонтерской Роты» приступили к работе в гуманитарном центре «Единой России» в Купянске Харьковской области.