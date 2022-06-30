Якутск, , 21:17 — REGNUM Глава Якутии Айсен Николаев провел совещание, на котором обсудили вопросы строительства волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) в Арктических районах и труднодоступных населенных пунктах республики. Об этом сообщает официальный информационный портал Республики Саха (Якутия).

Волоконно-оптическая связь

«Вместе с тем ряд районов республики, в первую очередь, арктические и северные районы, труднодоступные населенные пункты пока обеспечиваются только спутниковым интернетом. Он дорогой и не обеспечивает стабильную связь. Наша задача — решать вопросы устранения цифрового неравенства», — заявил Николаев.

Глава Якутии отметил, что вопрос совместной реализации проектов по строительству ВОЛС на территории Арктики и труднодоступных населенных пунктов согласован во время ПМЭФ-2022 с министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максутом Шадаевым.

Проект по строительству ВОЛС включает в себя 84 населенных пункта с населением около 100 тыс жителей республики. Общая длина составляет 7,5 тыс. километров.

По словам руководителя Мининноваций Анатолия Семенова, в текущем году начнут проектно-изыскательные работы, а с 2023 начнется реализация проекта. Строительство ВОЛС планируют завершить к концу 2025 года.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что «Ростелеком» приступил к строительству участка волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) на Чукотке.

Читайте также: В Якутии назвали причину жёсткой посадки вертолёта Ми-8