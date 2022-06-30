Кемерово, , 16:51 — REGNUM В Кемеровской области продолжается работа по созданию комфортных условий для жизни жителей. Об этом на заседании штаба заявил губернатор Сергей Цивилёв.

Кузбасс Анна Алябьева © ИА REGNUM

«В регионе появляется всё больше возможностей для качественного и разнообразного отдыха — это и занятия спортом, и культурный досуг, — отметил Цивилёв. — Наши предки сделали, казалось бы, невозможное — после тяжелейшей войны превратили Советский Союз в лидера по развитию не только экономики, но и других отраслей. Наша задача — достойно продолжить их дело и вывести развитие Кузбасса на новый уровень».

Как уточнила министр культуры региона Анна Юдина, сейчас в Кузбассе действует 1492 учреждения культуры, искусства и кино.

В 2022 году планируется приобрести в 15 детских школ искусств музыкальные инструменты и учебную литературу, оборудование для десяти сельских ДК и четырёх театров, создать ещё один виртуальный концертный зал и четыре модельные библиотеки.