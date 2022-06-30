Кемерово, 30 июня, 2022, 16:51 — ИА Регнум. В Кемеровской области продолжается работа по созданию комфортных условий для жизни жителей. Об этом на заседании штаба заявил губернатор Сергей Цивилёв.

Анна Алябьева ИА REGNUM Кузбасс

«В регионе появляется всё больше возможностей для качественного и разнообразного отдыха — это и занятия спортом, и культурный досуг, — отметил Цивилёв. — Наши предки сделали, казалось бы, невозможное — после тяжелейшей войны превратили Советский Союз в лидера по развитию не только экономики, но и других отраслей. Наша задача — достойно продолжить их дело и вывести развитие Кузбасса на новый уровень».

Как уточнила министр культуры региона Анна Юдина, сейчас в Кузбассе действует 1492 учреждения культуры, искусства и кино.

В 2022 году планируется приобрести в 15 детских школ искусств музыкальные инструменты и учебную литературу, оборудование для десяти сельских ДК и четырёх театров, создать ещё один виртуальный концертный зал и четыре модельные библиотеки.