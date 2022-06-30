Вашингтон, , 16:51 — REGNUM Известная американская актриса Дженнифер Коннелли сыграет в фильме «Плохое поведение», который станет режиссёрским дебютом Элис Энглерт. Об этом сообщил портал Collider 30 июня.

Дженнифер Коннелли Кадр из интервью

Сюжет будущей картины будет строиться вокруг бывшей артистки Люси (Дженнифер Коннелли), пытающейся «перезагрузить» свою жизнь во время реабилитации на лечебном курорте. Помимо Коннелли, в фильме также сыграют Бен Уишоу, Даша Некрасова, Каран Гилли и Марлон Уильямс.

Напомним, Дженнифер Коннелли за свою карьеру сыграла в более чем 50 фильмах. Наибольшую зрительную симпатию получили её роли в лентах «Тёмный город», «Реквием по мечте» и «Игры разума».

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