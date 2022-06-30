Севастополь, 30 июня, 2022, 16:47 — ИА Регнум. Расследование уголовного дела о жестоком убийстве 24-летней жительницы Севастополя завершили следователи Главного следственного управления СКР по Республике Крым и городу Севастополю, сообщили в ведомстве 30 июня.

Sledcom.ru Следственный комитет РФ

Обвиняемым по делу об убийстве молодой женщины проходит 42-летний Севастополец, ранее неоднократно судимый.

Сообщение о пропаже 24-летней женщины поступило правоохранителям 31 марта. Её мать сообщила, что 30 марта дочь ушла из дома на работу и не вернулась, на связь не выходит. По данному факту было возбуждено дело об убийстве. Поиски пропавшей велись и правоохранителями, которые отрабатывали различные версии, и волонтёрами. В результате следователями было установлено, что не так давно пропавшая познакомилась с мужчиной. Подозреваемого задержали — им оказался 42-летний строитель, многодетный отец, неоднократно судимый. Он сознался в убийстве, показав, где спрятал тело убитой им девушки.

По данным следствия, со своей жертвой он познакомился на сайте знакомств, начали общаться. Мужчина пригласил её в дом в в садовом товариществе Нахимовского района, где он делал по найму ремонт. Там пара поссорилась, в ходе конфликта мужчина задушил подругу шнурком от одежды. Тело убитой он погрузил в канализационной септик и скрылся с места преступления.

Свою вину в убийстве мужчина полностью признал, в ходе следственного эксперимента на месте детально рассказал об обстоятельствах и показал, как совершил убийство. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд.

В СК добавили, что старший следователь следственного отдела по Нахимовскому району города Константин Терсенов, руководитель второго отдела криминалистического сопровождения следствия (с дислокацией в городе Севастополь) управления криминалистики Виталий Кодряну и следователь-криминалист первого отдела криминалистического сопровождения следствия Александр Керинкенов отмечены благодарностями руководителя Главного следственного управления СК России по Республике Крым и г. Севастополю Владимира Терентьева.