Бишкек, , 16:45 — REGNUM Власти Киргизии планируют наладить сборку персональных компьютеров, принтеров, Wi-Fi роутеров, электронных кассовых аппаратов, под эгидой госкомпании «Кыргызиндустрия». Об этом заявил премьер-министр Акылбек Жапаров, выступая на заседании парламента.

Киргизия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По словам высокопоставленного чиновника, также правительство надеется организовать производство фурнитуры и вспомогательных материалов для швейной и мебельной отраслей.

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«Мы перешли от политики продажи простаивающих предприятий к их перезапуску. Например, государство возвратило Майлы-Суйский электроламповый завод, на модернизацию которого предусмотрели 1 млрд сомов (664 млн рублей). Также возвращены государству Кара-Балтинский ремзавод и госпредприятие «Даназык», — добавил он.

Также глава киргизского правительства отметил, что сейчас прорабатывается вопрос по созданию хлопко-текстильного кластера.

«На его базе планируют организовать хлопкоочистительный завод, фабрику по производству пряжи, текстильную фабрику и машинно-тракторный парка, а также завод по производству масла», — подытожил Жапаров.

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