Буяновац, Сербия, , 00:11 — REGNUM В населенном пункте Велики Трновац в Сербии 30 июня по пятому разу проходит голосование на парламентских выборах, который во всей стране прошли 3 апреля.

Выборы OpenClipart-Vectors

По информации телеканала РТС, избирательный участок в начальной школе «Махарем Кадриу» был открыт с опозданием на несколько минут опоздания, голосование проходит регулярно и без инцидентов.

Напомним, что ранее суд признал обоснованной апелляцию партии «Коалиция албанцев из Долины» Шаипа Камберия, в которой указывается на нарушения, допущенные во время повторного голосования 27 мая. Голосование было намечено на 23 июня, но не состоялось из-за конфликта между членами избирательной комиссии и ложного сообщения о бомбе, которая якобы заложена в здании школы.

От хода голосования в Великом Трноваце в муниципалитете Буяновац зависит, когда будут провозглашены результаты парламентских выборов в Сербии и сформировано правительство.