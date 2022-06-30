Казань, 30 июня, 2022, 16:46 — ИА Регнум. В краже из салона сотовой связи в Казани подозревают двоих местных жителей. Злоумышленники похитили несколько мобильных телефонов, среди которых оказались муляжи, сообщает пресс-служба городского управления МВД России.

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Подозреваемые были задержаны возле одного из казанских баров. 32-летний и 33-летний мужчины во всем сознались. Они пояснили, что в состоянии алкогольного опьянения разбили стекло в двери и проникли в магазин. Они схватили несколько телефонов, а затем отправились в ломбард сбыть украденное. Там казанцы поняли, что часть похищенного является муляжами. У задержанных изъяли залоговые билеты.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ («Кража»).

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Казани 37-летний мужчина за четыре дня успел похитить из строительного гипермаркета два лобзика, рубанок и шуруповерт.

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