Моршанск, Тамбовская область, 30 июня, 2022, 16:43 — ИА Регнум. В Тамбовской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего сотрудника исправительной колонии № 4, обвиняемого в покушении на получение взятки и превышении должностных полномочий. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Пресс-служба СУ СКР по Саратовской области Колония

По версии следствия, сотрудник колонии договорился с одним из осужденных за вознаграждение проносить для него на режимную территорию мобильные телефоны и комплектующие к ним. За каждый телефон сотрудник колонии должен был получать от осужденного по пять тысяч рублей.

В марте и мае 2022 года сотрудник проносил в одежде на территорию колонии мобильные телефоны и комплектующие к ним, однако вознаграждение получить не смог, так как его незаконная деятельность была выявлена и пресечена сотрудниками ФСБ и ФСИН России.

Расследование завершено, дело направили в суд.