Оттава, , 16:40 — REGNUM Правительство Канады приняло решение отправить в помощь Украине 39 бронетранспортеров и шесть видеокамер для беспилотников, сообщает 30 июня телеканал СВС со ссылкой на премьер-министра страны Джастина Трюдо.

Канада

По его словам, новый пакет помощи будет передан Киеву в течение лета.

Уточняется, что Украине будут переданы новые БТР производства компании General Dynamics.

При этом СВС напоминает, что ранее правительство Канады приняло на себя обязательства по оказанию военной помощи Украине на сумму $387 млн.

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