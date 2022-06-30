Москва, , 16:39 — REGNUM Сервисы «ЛитРес» и MyBook задали вопрос своим пользователям, кто из героев литературы является для них примером для подражания. Об этом 30 июня пишет «Канобу», ссылаясь на пресс-службу «ЛитРес».

Книги Дарья Драй, ИА REGNUM

В опросе приняло участие 1,5 тыс. человек. Большинство респондентов считает примерами для подражания среди зарубежных персонажей сыщика Шерлока Холмса (29,8%). Второе место в списке заняла волшебница из книг о Гарри Поттере Гермиона Грейнджер (29,4%), а на третьем месте оказался Маленький принц (19,1%) из одноимённой повести Антуана де Сент-Экзюпери.

Добавим, что наиболее вдохновляющими персонажами отечественной литературы опрошенные считают Маргариту (22,9%) из романа «Мастер и Маргарита», Эраста Фандорина (16,9%) из книг Бориса Акунина и Ассоль (12%) из повести «Алые паруса». При этом 15% респондентов ответили, что среди отечественных произведений нет героев, на которых они хотели бы быть похожи.

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