Владимир, , 16:38 — REGNUM До конца года для владимирских предпринимателей будет действовать самая низкая в России низкая ставка налога на имущество. Депутаты Законодательного Собрания одобрили новый пакет мер поддержки бизнес-сообщества, предложенный командой врио главы региона Александра Авдеева. Льготы касаются, в основном, налога на имущество организаций.

Председатель комитета по бюджетной и налоговой политике Законодательного Собрания Владимирской области Михаил Максюков Пресс-служба ЗС Владимирской области

Аналитики считают, что самые ощутимые эффекты от санкций недружественных России стран будут заметны лишь спустя некоторое время, поэтому именно сейчас пора заняться стратегическим планированием и заранее продумать, как эти эффекты минимизировать. Одним из первых шагов для поддержки экономики стал пакет налоговых льгот для малого и среднего предпринимательства, подготовленный по инициативе Александра Авдеева. Уход ряда компаний и нарушение транспортных потоков может привести к сильному росту экономики, если освободившиеся возможности поддержать рублем. По такой логике пошли власти Владимирской области, принимая беспрецедентные льготы для малого бизнеса.

Большая часть нынешнего пакета касается налога на имущество. Малым и средним предпринимателям до конца 2022 года снизят налоговую ставку с 0,5% до 0,1%. Далее она будет равна 1%.

«В 2022 году принято решение снизить налоговую ставку для предприятий, которые работают по упрощенной системе налогообложения и эксплуатируют, в первую очередь, офисные помещения и торговые центры. Ставка 0,1% — это самый низкий уровень ставки в России. Это, конечно, колоссальная преференция нашим предпринимателям. Мы надеемся, что это поможет им в развитии и они смогут ей правильно воспользоваться», — заявил председатель комитета по бюджетной и налоговой политике Законодательного Собрания Михаил Максюков.