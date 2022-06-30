Владимир, 30 июня 2022, 16:38 — REGNUM До конца года для владимирских предпринимателей будет действовать самая низкая в России низкая ставка налога на имущество. Депутаты Законодательного Собрания одобрили новый пакет мер поддержки бизнес-сообщества, предложенный командой врио главы региона Александра Авдеева. Льготы касаются, в основном, налога на имущество организаций.
Аналитики считают, что самые ощутимые эффекты от санкций недружественных России стран будут заметны лишь спустя некоторое время, поэтому именно сейчас пора заняться стратегическим планированием и заранее продумать, как эти эффекты минимизировать. Одним из первых шагов для поддержки экономики стал пакет налоговых льгот для малого и среднего предпринимательства, подготовленный по инициативе Александра Авдеева. Уход ряда компаний и нарушение транспортных потоков может привести к сильному росту экономики, если освободившиеся возможности поддержать рублем. По такой логике пошли власти Владимирской области, принимая беспрецедентные льготы для малого бизнеса.
Большая часть нынешнего пакета касается налога на имущество. Малым и средним предпринимателям до конца 2022 года снизят налоговую ставку с 0,5% до 0,1%. Далее она будет равна 1%.