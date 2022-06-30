Владимир, 30 июня, 2022, 16:38 — ИА Регнум. До конца года для владимирских предпринимателей будет действовать самая низкая в России низкая ставка налога на имущество. Депутаты Законодательного Собрания одобрили новый пакет мер поддержки бизнес-сообщества, предложенный командой врио главы региона Александра Авдеева. Льготы касаются, в основном, налога на имущество организаций.

Пресс-служба ЗС Владимирской области Председатель комитета по бюджетной и налоговой политике Законодательного Собрания Владимирской области Михаил Максюков

Аналитики считают, что самые ощутимые эффекты от санкций недружественных России стран будут заметны лишь спустя некоторое время, поэтому именно сейчас пора заняться стратегическим планированием и заранее продумать, как эти эффекты минимизировать. Одним из первых шагов для поддержки экономики стал пакет налоговых льгот для малого и среднего предпринимательства, подготовленный по инициативе Александра Авдеева. Уход ряда компаний и нарушение транспортных потоков может привести к сильному росту экономики, если освободившиеся возможности поддержать рублем. По такой логике пошли власти Владимирской области, принимая беспрецедентные льготы для малого бизнеса.

Большая часть нынешнего пакета касается налога на имущество. Малым и средним предпринимателям до конца 2022 года снизят налоговую ставку с 0,5% до 0,1%. Далее она будет равна 1%.

«В 2022 году принято решение снизить налоговую ставку для предприятий, которые работают по упрощенной системе налогообложения и эксплуатируют, в первую очередь, офисные помещения и торговые центры. Ставка 0,1% — это самый низкий уровень ставки в России. Это, конечно, колоссальная преференция нашим предпринимателям. Мы надеемся, что это поможет им в развитии и они смогут ей правильно воспользоваться», — заявил председатель комитета по бюджетной и налоговой политике Законодательного Собрания Михаил Максюков.