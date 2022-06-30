Санкт-Петербург, 30 июня, 2022, 16:50 — ИА Регнум. Нагрузка на службу скорой медицинской помощи в Петербурге существенно возросла из-за установившейся в регионе сухой и жаркой погоды, сообщил 30 июня глава комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец.

Дарья Драй ИА REGNUM Машина скорой помощи в Петербурге

«Выросла нагрузка на бригады скорой медицинской помощи. Количество вызовов с начала недели по сравнению с предыдущей неделей увеличилось более чем на 10 процентов. В этих условиях горожанам следует проявлять особую осторожность. Не находиться под открытым солнцем, снизить нагрузки, употреблять достаточное количество воды», — отметил чиновник на своей странице в соцсети.

Он напомнил о необходимости внимательно смотреть за детьми, не оставлять открытыми окна, если в доме есть маленькие дети и следить за купающимися детьми. А также исключить употребление алкоголя, в том числе слабоалкогольных напитков.

«Жаркий воздух сам по себе является стрессовым фактором для организма, а при приеме алкогольных напитков его негативное воздействие усиливается. Это может привести к развитию сердечно-сосудистых катастроф», — напомнил Лисовец.

Как сообщало ИА REGNUM, в ближайшие дни в Петербурге и Ленобласти сохранится очень жаркая погода, температура превысит +30 градусов.