Москва, 30 июня, 2022, 16:36 — ИА Регнум. Российский крупный бизнес привык получать дополнительные доходы от курсовой разницы в свою пользу и не хочет перестраиваться под новые условия, отметил зампредседателя комитета Госдумы по финансовому рынкуАркадий Свистунов (ЛДПР).

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

РанееИА REGNUMсообщало, что в Госдуме видят риски для российской продукции на фоне укрепления рубля. По словам главы комитета Госдумы по промышленности и торговлеВладимира Гутенева («Единая Россия») снижение курса только на один рубль влечет за собой убытки в размере 200 млрд. рублей, которые покрывают экспортные валютные доходы от продажи российских энергоресурсов, но не уменьшают риски для производителей высокотехнологичной продукции.

По словам Свистунова, на прошедшем накануне ежегодном съезде Российского союза промышленников и предпринимателей, звучали призывы к российским властям повлиять на укрепление национальной валюты.

«Ну прямо «глас вопиющего в пустыне». Оказывается, за последние 20 лет наш крупный бизнес (а это, в основном, и есть наши экспортеры) настолько привык получать дополнительные доходы от курсовой разницы в свою пользу, что уже и жить без этого не может никак! А тут еще и Минфин взялся подпевать этому самому крупному бизнесу. Здесь хотят дополнительных доходов в бюджет от девальвации рубля. Тоже привыкли! Срочно дайте нам какое-нибудь бюджетное правило!», — отметил депутат в своем телеграм-канале.

Позицию главы ЦентробанкаЭльвиры Набиуллиной, которая отказалась заниматься таргетированием курса рубля, Свистунов назвал подтверждением высокого профессионализма и государственного патриотизма.

«Но главный вопрос я хочу задать всем этим экспортерам — а вы в рублях торговать не пробовали?! Ждете президентского указа на этот счет?», — добавил парламентарий.

Свистунов отметил, что доллар и евро теперь для России являются самым настоящим токсичным финансовым оружием.

«Уход от долларов и евро — стратегическая цель, а уже как — наладить ли торговлю за рубли или через иные способы расчетов — это тактические, даже более того, технические вопросы», — пояснил он.