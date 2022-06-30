Тюмень, , 16:32 — REGNUM В Тюменской области имя Героя России, полковника Рустама Сайфуллина присвоят Карагайской школе Вагайского района. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.

«Золотая Звезда» Героя РФ Mil.ru

В учебном заведении к 1 сентября также установят «Парту героя», а в парке Боевого братства создадут Аллею героя.

«От имени всех наших земляков хотим пожелать нашему герою быстрого восстановления. Думаю, что в ближайшее время он посетит наш район, эта встреча будет теплой и дружеской», — сказал первый заместитель главы администрации Вагайского района Александр Сафрыгин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, министр обороны РФ Сергей Шойгу вручил звезду Героя России тюменцу, полковнику Рустаму Сайфуллину в Центральном военном клиническом госпитале имени П. В. Мандрыка. Герою спецоперации российских войск на Украине Рустаму Сайфуллину была предложена должность заместителя начальника Тюменского высшего военно-инженерного командного училища имени маршала инженерных войск А. И. Прошлякова.

Читайте ранее в этом сюжете: Шойгу предложил Герою России полковнику Сайфуллину работу