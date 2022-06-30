Москва, , 16:36 — REGNUM В этом году Россия готова экспортировать 50 млн тонн зерновых, заявил 30 июня президент страны Владимир Путин на встрече с индонезийским коллегой Джоко Видодо.

Владимир Путин Kremlin.ru

Владимир Путин «В прошлом году Россия поставила на внешний рынок свыше 40 млн зерновых, а в этом году готовы поставить примерно 50 млн тонн».

Напомним, Запад обвиняет Россию в том, что она, начав спецоперацию на Украине, якобы тем самым поставила мир по угрозу голода.

Российская сторона не раз объясняла, что во-первых, Украина — не самый большой поставщик зерна, а во-вторых, порты с зерном блокируют исключительно украинские боевики.

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