Москва, 30 июня 2022, 16:28 — REGNUM Украинские боевики заблокировали выход судов с зерном из своих портов. Нужно спрашивать, почему не вывозят зерно, не у Москвы, а у Киева.
Об этом 30 июня заявил российский президент Владимир Путин на встрече с президентом Индонезии Джоко Видодо.
Что касается российских военных, Москва гарантирует обеспечение безопасности при выводе сухогрузов.
Кроме того, зерно с Украины можно вывезти через Румынию, Дунай, затем суда пойдут «по Чёрному морю, через Польшу, Белоруссию, через порты Азовского моря».
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