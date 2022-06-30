Москва, , 16:28 — REGNUM Украинские боевики заблокировали выход судов с зерном из своих портов. Нужно спрашивать, почему не вывозят зерно, не у Москвы, а у Киева.

Джоко Видодо и Владимир Путин Kremlin.ru

Об этом 30 июня заявил российский президент Владимир Путин на встрече с президентом Индонезии Джоко Видодо.

Владимир Путин «Украинские военные власти заминировали подходы к своим портам, и никто не мешает им разминировать и выводить оттуда суда с зерном».

Что касается российских военных, Москва гарантирует обеспечение безопасности при выводе сухогрузов.

Кроме того, зерно с Украины можно вывезти через Румынию, Дунай, затем суда пойдут «по Чёрному морю, через Польшу, Белоруссию, через порты Азовского моря».

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