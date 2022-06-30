Ош, Киргизия, 30 июня, 2022, 16:26 — ИА Регнум. В Киргизии создали вирусологическую лабораторию на базе центра профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора Ноокатского района Ошской области. Об этом сообщает Министерство здравоохранения республики.

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Деньги на строительство лаборатории предоставил Исламский банк развития в рамках проекта «Экстренная помощь при COVID-19».

В медицинском ведомстве отмечают, что в Киргизии планируют открыть ещё девять таких лабораторий. Строительство шести из них уже завершено.

«Ожидается, что в будущем эти лаборатории, помимо тестирования на коронавирус, будут проводить диагностику других инфекций методом полимеразной цепной реакции (ПЦР-тестов)», — подчёркивают в Минздраве Киргизии.

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