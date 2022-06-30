Луганск, 30 июня, 2022, 16:23 — ИА Регнум. Группировка Вооруженных сил России и части Народной милиции Луганской Народной Республики (НМ ЛНР) форсировали реку Северский Донец и развивают наступление на Лисичанск, сообщил 30 июня подполковник НМ ЛНР Андрей Марочко в своем Telegram-канале.

Mil.ru Понтонная переправа

По его данным, форсирование реки было произведено со стороны Северодонецка.

«Сегодня со стороны города Северодонецк совместными усилиями НМ ЛНР и ВС РФ форсирована река Северский Донец. Наши подразделения закрепились и развивают успех в направлении города Лисичанск», — написал Марочко.

Напомним, Лисичанск находится в оперативном окружении. Часть украинских боевиков пытается из него уходить, часть продолжает сопротивление в городских кварталах.