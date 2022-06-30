Нарьян-Мар, , 16:22 — REGNUM В Ненецком автономном округе будут судить 62-летнего охотника, случайно застрелившего мужчину, сообщает СУ СКР по Архангельской области и НАО.

Ружье (сс) jasongillman

По данным ведомства, утром 21 мая 2022 года в Заполярном районе Ненецкого автономного округа обвиняемый после охоты на птиц, снимая с плеча свое заряженное охотничье ружье, по неосторожности произвел выстрел из него, попав зарядом дроби в голову находившемуся рядом 28-летнему мужчине. От ранения он скончался на месте.

«Подследственный признал свою вину и пояснил следователю, что по своей неосмотрительности не поставил ружье на предохранитель. Не думал, что в результате этого может произойти несчастный случай», — сообщили в Следкоме.

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