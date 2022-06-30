Бишкек, , 16:22 — REGNUM В Киргизии есть политики, которые пытаются набрать политические очки, подвергая критике действия властей. Об этом заявил президент Садыр Жапаров, выступая на заседании парламента сегодня, 30 июня.

Садыр Жапаров President.kg

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По словам главы государства, при этом они «прикрываются свободой слова и принципами демократии».

«В настоящее время мир стремительно развивается, а нам вместо политических дрязг и интриг необходимо, не отставая, двигаться в направлении всеобщего развития», — подчеркнул он.

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