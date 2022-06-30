Бишкек, 30 июня 2022, 16:22 — REGNUM В Киргизии есть политики, которые пытаются набрать политические очки, подвергая критике действия властей. Об этом заявил президент Садыр Жапаров, выступая на заседании парламента сегодня, 30 июня.

Садыр Жапаров
Садыр Жапаров
President.kg

Читайте также: В парламенте критикуют главу госфиннадзора за незнание киргизского языка

По словам главы государства, при этом они «прикрываются свободой слова и принципами демократии».

«В настоящее время мир стремительно развивается, а нам вместо политических дрязг и интриг необходимо, не отставая, двигаться в направлении всеобщего развития», — подчеркнул он.

Читайте также: В парламенте Киргизии критикуют руководство нацбанка за высокие зарплаты