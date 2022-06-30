Сочи, Краснодарский край, , 16:50 — REGNUM Фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон» впервые пройдёт на российском курорте «Роза Хутор». Об этом 30 июня сообщает пресс-служба нового киносмотра.

Сочи Дарья Антонова © ИА REGNUM

В рамках «Нового сезона» крупнейшие сервисы организуют показы главных сериалов сезона 2022-2023. Сам фестиваль будет проходить с 18 по 24 сентября 2022 года.

Напомним, участие в «Новом сезоне» уже подтвердили такие платформы, как START, KION, Okko, «Кинопоиск», Premier, IVI и More. tv. Мероприятие пройдет при поддержке Минкультуры.

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