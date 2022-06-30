Сочи, Краснодарский край, 30 июня, 2022, 16:50 — ИА Регнум. Фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон» впервые пройдёт на российском курорте «Роза Хутор». Об этом 30 июня сообщает пресс-служба нового киносмотра.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сочи

В рамках «Нового сезона» крупнейшие сервисы организуют показы главных сериалов сезона 2022-2023. Сам фестиваль будет проходить с 18 по 24 сентября 2022 года.

Напомним, участие в «Новом сезоне» уже подтвердили такие платформы, как START, KION, Okko, «Кинопоиск», Premier, IVI и More. tv. Мероприятие пройдет при поддержке Минкультуры.