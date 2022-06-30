Волгоград, 30 июня, 2022, 16:45 — ИА Регнум. Трёх граждан одной из республик Туркестана задержали по подозрению в сбыте сильнейшего наркотика полицейские Волгограда, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 30 июня в пресс-службе регионального УМВД.

https://34.мвд. рф/ Подготовленные к сбыту наркотики

Оперативники взяли с поличным супружескую пару в Дзержинском районе после того, как они разложили наркотики в тайники. Ещё одну сообщницу задержали по месту жительства в Волжском. В автомобиле подозреваемых и квартирах, где они проживали, хранились крупные партии сильнодействующего запрещённого вещества.

Возбуждено уголовное дело, иностранцы заключены под стражу.