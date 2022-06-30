Санкт-Петербург, , 16:21 — REGNUM В июне 2022 года в Петербурге зафиксирован рекорд по продолжительности солнечного сияния в этот период за продолжительный период метеонаблюдений. Об этом 30 июня сообщил главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

Закат на Невском проспекте Дарья Драй © ИА REGNUM

«Солнечное сияние в Санкт-Петербурге в третьей декаде июня взяло свое и выходит на первое место по продолжительности… Точно узнаем вечером, когда солнце сядет, но часов 140 в третьей декаде оно светит. За последние 35 лет, да и более, такого длительного солнечного сияния в городе не отмечалось ни в одну декаду июня», — уточнил он.

По имеющимся данным, предыдущее рекордное значение — 138 часов — фиксировалось в первой декаде июня 2007 и 2011 годов.

По данным Колесова, жара последней недели июня 2022 года существенно повысила среднюю температуру воздуха, которая за месяц составила +1,5 гр. от климатической нормы нормы за последние 30 лет. Причиной стал антициклон, который установился в конце месяца и разогнал все облака.

«Осадков выпало мало, всего 67% и даже сильный дождь в середине месяца не помог. Экстремумов за месяц не перекрывали, всего один день с +30 гр. температурой, да пару жарких ночей», — добавил специалист.

Напомним, что к субботе, 2 июля, в Петербурге ожидается +32 градуса, а в Ленобласти будет до +33 градусов.

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