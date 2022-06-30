Сургут, Югра, , 16:18 — REGNUM В Сургуте (ХМАО) в 32 микрорайоне жители на улиц 30 лет Победы и проспекта Пролетарский жалуются на ржавую воду из-под крана. Ухудшение воды произошло из-за плановой промывки систем водоснабжения, поясняют ситуацию в «Горводоканале».

Ржавая вода Trubanet.ru

Заместитель главного инженера СГМУП «Горводоканал» Василий Смехов пояснил, что на Каролинского, 13, 13/1, 15 и на улице 30 лет Победы, 52,54,56/1, 60, 60/1, 64 вода соответствует нормативам. Организация готова возместить ущерб за ржавую воду. Для этого необходимо обратиться в управляющую компанию с письменным заявлением.

В управлении Роспотребнадзора ХМАО заявили, что Лангепас — единственный город в Югре, где водопроводная вода соответствует санитарным нормативам. Во всех остальных муниципалитетах наблюдается ухудшение качества водопроводной воды по санитарно-химическим и микробиологическим показателям, сообщает Муксун. fm.