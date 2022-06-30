Ижевск, , 16:18 — REGNUM В Удмуртию из Узбекистана и Казахстана поставлено 152,6 тонн арбузов и дынь. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртии и Пермскому краю.

Арбузы, дыни © ИА REGNUM

Ведомство проконтролировало ввоз шести партий арбузов весом 133,1 тонны и партию дынь весом 19,5 тонн из республик.

Образцы продукции были направлены на исследования, которые показали отсутствие карантинных объектов.

Арбузы и дыни допущены к реализации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в республику из Узбекистана было ввезено 22,15 тонн арбузов.