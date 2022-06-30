Калуга, , 16:26 — REGNUM Губернатор Владислав Шапша 30 июня в Калуге принял участие в торжественном митинге, посвященном прибытию сотрудников отряда милиции особого назначения (ОМОН) «Орион» из служебной командировки на Донбасс. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Губернатор Владислав Шапша принял участие в митинге, посвященном прибытию сотрудников отряда «Орион» из служебной командировки на Донбасс Пресс-служба правительства Калужской области

Около 40 сотрудников Росгвардии три месяца помогали поддерживать порядок на территории Донецкой и Луганской народных республик. На смену им поехали их товарищи. На базе ОМОНа сослуживцев встречали сотрудники Управления Росгвардии по Калужской области, родственники, друзья, ветераны службы. Владислав Шапша поздравил сотрудников «Ориона» с прибытием домой, на родную калужскую землю. Губернатор поблагодарил омоновцев за мужество, отвагу, высокую подготовку и боевое мастерство. Отдельные слова благодарности Владислав Шапша адресовал семьям сотрудников ОМОНа — родителям, жёнам, детям.

В ходе торжественного митинга губернатор вручил сотрудникам отряда милиции особого назначения государственные награды и памятные подарки.

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