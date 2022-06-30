Рыбинск, Ярославская область, 30 июня, 2022, 16:19 — ИА Регнум. В Ярославской области в суд передано дело директора по корпоративному управлению государственного предприятия «Северный водоканал» Геннадия Гаврюшина, которого обвиняют в получении взяток и мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета России по Ярославской области.

https://t.me/yaroslavlsledcom Геннадий Гаврюшин (слева) в Следственном комитете

Напомним, ранее ИА REGNUM сообщало о том, что управленец был арестован 28 апреля 2021 года по рушению суда. Его обвиняют в получении двух взяток — в размере 100 и 110 тысяч рублей за оказание содействия в беспрепятственной приёмке работ, а также в том, что он за счёт средств предприятия установил на свой личный автомобиль запчасти и провёл техническое обслуживание. Нанесённый предприятию ущерб составил не менее 87 тысяч 895 рублей.

Сейчас расследование завершено и дело передано в суд, однако дата первого заседания пока не назначена.