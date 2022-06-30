Челябинск, 30 июня, 2022, 16:14 — ИА Регнум. Мужчину, находившегося в федеральном розыске, задержали в Челябинске в миграционном отделе, сообщили 30 июня в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Vn.npu.gov.ua Задержанный

Задержание произошло накануне, 29 июня: из отдела по вопросам миграции Тракторозаводского района поступило сообщение — сработала тревожная кнопка.

Сотрудница прибывшим на место росгвардейцам рассказала, что гражданин России обратился за предоставлением государственной услуги. Но выяснилось, что он находится в федеральном розыске. Тогда она нажала кнопку тревожной сигнализации.

«При проверке по базам данных выяснилось, что им является 23-летний местный житель, с 31 августа прошлого года он находился в федеральном розыске за ОМВД России по Хабаровскому краю, как подозреваемый, скрывшийся от органов дознания», — сообщили в ведомстве.

Подозреваемого задержали и передали в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.