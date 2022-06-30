Сальский район, Ростовская область, , 16:12 — REGNUM В Ростовской области суд изучит материалы уголовного дела в отношении двух бывших сотрудников ОГИБДД ОМВД России по Сальскому району, обвиняемых в получении взятки. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении СК России 30 июня.

Уголовное дело

Следователи полагают, что в апреле 2021 года сотрудники ГИБДД, сговорившись, получили от водителя автомобиля более 14 тыс. рублей. Взамен обвиняемые пообещали не привлекать шофёра к административной ответственности.

Материалы уголовного дела с утверждённым обвинительным заключением направлены в суд.