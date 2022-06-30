Москва, 30 июня, 2022, 16:11 — ИА Регнум. Госдума в первом чтении приняла законопроект, направленный на расширение целей благотворительной деятельности и прав добровольца (волонтера), передает корреспондент ИА REGNUM 30 июня.

Полина Волхова ИА REGNUM Госдума

«Люди, которые принимают решение идти на риск, чтобы помогать другим, должны получить от государства ответную заботу и благодарность. Такая практика уже действует в ряде регионов. Наш законопроект предлагает распространить эту норму на всю Россию, сделать ее постоянной», — отметил глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев («Единая Россия»).

На федеральном уровне вводится единая система возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью добровольцев (волонтеров) при осуществлении ими некоторых видов деятельности. В их числе участие в ликвидации ЧС и их последствий, профилактика и тушение пожаров, проведение аварийно-спасательных работ, а также оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических, промышленных или иных катастроф, социальных, национальных, религиозных конфликтов, жертвам репрессий, беженцам и вынужденным переселенцам. Речь также идет о содействии в оказании гражданам, страдающим заболеваниями, представляющими опасность для окружающих, медицинской помощи в организациях, оказывающих медицинскую помощь, об участии в поиске пропавших без вести.

Компенсации будут выплачиваться при осуществлении добровольцем (волонтером) вышеуказанных видов добровольческой (волонтерской) деятельности на территории России, а также за пределами её территории в рамках оказания гуманитарной помощи иностранным государствам, перечень которых определяется правительством.

Размер, порядок и условия назначения и выплаты единой федеральной компенсации будут устанавливаться нормативным правовым актом правительства РФ.

На реализацию новых норм потребуется порядка 70 млн рублей, отметила депутат Госдумы Ольга Тимофеева («Единая Россия») в ходе дискуссии, уточнив, что пока необходимый объем средств полностью не подсчитан.

Верификация нуждающихся в выплатах волонтеров будет происходить через единую систему «Волонтер. ру».

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