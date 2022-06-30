Москва, , 16:10 — REGNUM Благоустройство Битцевского леса в Москве планируется завершить в 2022 году. Об этом 30 июня сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

В Битцевском лесу (сс) Столбовский

По его словам, вокруг парка будут организованы зоны активного отдыха. При этом работы будут выполнены таким образом, чтобы не повредить лесной массив.

«Нужно было сохранить лес, реабилитировать центральную часть парка, с одной стороны. С другой стороны, сделать вокруг парка зону активности, не трогая лесной массив. В этом году все основные работы завершим», — сказал Собянин.

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