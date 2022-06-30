Волгоград, , 16:13 — REGNUM Известная рок-группа «Сплин» даст выступление в Волгограде в рамках ParkSeason Fest. Об этом сообщило издание «Комсомольская правда» 30 июня.

«Сплин» Павел Ищенко © ИА REGNUM

Концерт коллектива состоится 17 сентября 2022 года. Выступление музыкантов, как и других участников фестиваля, пройдёт на «Волгоград Арене».

Напомним, ParkSeason Fest в 2022 году пройдёт 17 сентября 2022 года. Перед гостями фестиваля в этот день выступят «Сплин», «КИНО», Вячеслав Бутусов, «Орден Славы», Григорий Лепс и многие другие.

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