Санкт-Петербург, 30 июня, 2022, 16:10 — ИА Регнум. Здравоохранение нуждается в специалистах, которые будут заниматься защитой медицинских данных. Как передает корреспондент ИА REGNUM 30 июня, об этом заявил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди») в ходе Петербургского международного юридического форума.

Дарья Антонова, ИА REGNUM Владислав Даванков

Депутат предлагает ввести в медицинских образовательных учреждениях отдельную или дополнительную дисциплину «юрист в сфере защиты медицинских данных».

По его словам, «цифра» в здравоохранении полезный и позитивны инструмент, но самый важный вопрос здесь — защита персональных данных. Даванков отметил, что если в случае утечки данных о клиентах сервиса по доставке еды становится известно лишь о том, как много едят люди, то при утечке персональные данные в здравоохранении — это риск здоровью и жизни человека.

«Очевидна потребность отрасли в наличии юристов по защите данных, а также организации дополнительного образования медиков в этом конкретном направлении», — уверен парламентарий.